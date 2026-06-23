Jordania y Argelia cierran la segunda jornada del Grupo J del , con la obligación de sumar tras haber caído en sus respectivos estrenos. El encuentro se disputa en el estadio de la Bahía de San Francisco.

Por un lado, los dirigidos por Jamal Sellami, aunque fueron goleados por Austria, dejaron una buena imagen en su primer partido. Los asiáticos, por eso, sueñan con un triunfo esta noche.

Por su parte, Argelia llega necesitada de una reacción luego de sufrir una dura derrota por 3-0 frente a la vigente campeona, Argentina. El conjunto conducido por Vladimir Petkovic, deposita sus esperanzas en Riyad Mahrez para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Quien pierda esta noche estará eliminado, así que es un escenario de "matar o morir" para ambas selecciones. A continuación, les dejamos el minuto a minuto para que no se pierdan las acciones más destacadas.

Jordania vs Argelia: MINUTO A MINUTO

Actualidad Mundialista 09:12 PM

Empieza el partido

Actualidad Mundialista 08:16 PM

Datos del partido

Hora: 21:00 horas 

Estadio: Bahía de San Francisco, Estados Unidos 

Transmisión: ViX Premium

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