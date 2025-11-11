Lionel Messi está a las puertas de su sexto Mundial, lo que sería un récord nuevo en su carrera, debido a que pocos presumirán ese logro una vez que concluya el máximo torneo de la FIFA el próximo año.

El ‘10’ de Argentina ya probó las glorias del éxito en Qatar 2022 y el anhelo es repetirlo en el campeonato organizado por México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, sorprendió con la noticia de que no sabe si participará en la Copa del Mundo y estos meses serán cruciales para tomar la decisión.

¿Messi no jugará el Mundial 2026?

Pese a que toda la afición lo ve como el líder de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi se sinceró y señaló que de momento no está totalmente seguro de que será parte de la comitiva que busque refrendar el título.

"El Mundial y jugar con la Selección es especial, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo.

"También soy consciente de que es un Mundial, es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo voy a llevar día a día", comentó en una entrevista que dio a Diario Sport.

Uno de los impedimentos que ve Messi es el hecho de que para esas fechas no tendrá actividad, ya que la MLS todavía no entrará en acción. Es por ese motivo que se ha desatado el rumor de que regresará al Barcelona para jugar varios y meses y llegar en su punto al Mundial 2026.

"La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos antes de llegar al Mundial. Es cuestión de ver en el día a día si estoy bien físicamente para estar como a mí me gustaría y poder participar", comentó Messi.