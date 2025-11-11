Cristiano Ronaldo expresó el martes que espera que su sexto Mundial el próximo año, a los 41 años, sea el último.

"Definitivamente, sí, porque tendré 41 años", afirmó Ronaldo a la presentadora de CNN, Becky Anderson, en una videollamada en vivo desde el campo de entrenamiento de Portugal a una conferencia de turismo en Arabia Saudí.

Crisitano aclaró que cuando dice que se retirará del fútbol "pronto", significa "probablemente en uno o dos años".

Portugal podría asegurar la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en los próximos días.

La selección necesita solo dos puntos de sus últimos partidos de clasificación, de visita ante Irlanda el jueves y recibiendo al último lugar, Armenia, el domingo.

Con cinco goles en cuatro partidos en la eliminatoria, Cristiano extendió su récord a 143 con la selección.

"Me siento muy bien en este momento. Marco goles, todavía me siento rápido y ágil, estoy disfrutando mi juego en el equipo nacional", expresó.

En cuanto al final de su carrera como jugador, Ronaldo dijo: “Seamos honestos, cuando digo pronto, me refiero probablemente a uno o dos años”.

“Estoy disfrutando el momento. Pero cuando digo pronto, es realmente pronto, porque doy todo por el futbol. Estoy en el juego desde hace 25 años, hice todo. Tengo muchos récords. Estoy realmente orgulloso. Así que disfrutemos el momento, vivamos el momento”.

Cristiano y su gran rival, Lionel Messi, se dirigen a sus sextos Mundiales, para desempatar el récord que comparten con el alemán Lothar Matthaus, quien jugó en cada Mundial desde 1982 hasta 1998.

Messi, capitán de Argentina, irá como campeón defensor y cumplirá 39 años durante la fase de grupos en América del Norte.

Portugal y Argentina están entre los coanfitriones del Mundial 2030, lo que daría a Cristiano y Messi una remota oportunidad de despedirse del escenario del Mundial en casa.