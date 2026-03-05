Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026, negó que la FIFA haya cancelado 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Cuevas explicó que “lo que hizo FIFA no fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había”.

“Hay en muchos hoteles esa opción a tener tarifas cancelables, entonces fue solamente liberar habitaciones”, precisó al mecionar que se mantienen firmes los partidos en el país.

“No hay riesgos de turismo”, expresó la representante de México para la organización del Mundial. “México está muy de moda para el Mundial”, agregó.

“Estamos revisando”, dice Sheinbaum por supuesta cancelación de más de 800 habitaciones de la FIFA en CDMX; encarga el tema a Turismo

Ante la supuesta cancelación de la FIFA de al menos 800 habitaciones para el Mundial en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el miércoles que “estamos revisando”.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió revisar el tema a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y a Gabriela Cuevas.

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información”, dijo la Mandataria federal.

“Y en cuanto la tengamos, le pedí a Josefina que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas, y en cuanto tengamos la información, ya le podemos decir completo”, comentó.