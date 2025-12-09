La FIFA anunció que se usarán pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad de todos los partidos en la Copa del Mundo del próximo año, no solo en aquellos que se disputen en climas cálidos.

El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada mitad para que los jugadores puedan beber, independientemente de la temperatura, el país anfitrión —Estados Unidos, Canadá o México— o si el estadio tiene techo y aire acondicionado.

La FIFA dijo que la medida es una “versión simplificada y optimizada” de una práctica anterior de tener pausas después de 30 minutos por encima de un cierto umbral de temperatura, una vez establecido en 32 grados Celsius (89,6 Fahrenheit) en el sistema de temperatura global de bulbo húmedo.

El cambio se produce después de que el calor y la humedad afectaran a los jugadores durante algunos partidos en el Mundial de Clubes disputado este año en Estados Unidos.

En ese torneo, la FIFA reaccionó bajando el umbral para las pausas de enfriamiento o hidratación y también colocando más agua y toallas alrededor del borde del campo.

El Mundial contará con tres ceremonias de inauguración

Además, la organización del torneo anunció que contempla escenificar tres ceremonias inaugurales en cada país anfitrión, empezando el jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con el Tri midiéndose contra Sudáfrica. Las otras serán al día siguiente cuando Canadá juegue en el BMO Field de Toronto y Estados Unidos en el estadio SoFi de Inglewood, California.

Este es el trofeo que se pondrá en juego en la próxima justa mundialista de 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. FOTO: Imago7

