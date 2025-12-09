Debido a una lesión que ha tenido a Santiago Giménez fuera de los terrenos de juego más de lo que se esperaba, el mexicano no ha podido encontrar ritmo en la presente temporada con el Milán.

Aunque después del último partido del equipo rossoneri, el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri, reveló detalles importantes sobre el regreso del canterano del Cruz Azul.

Massimiliano Allegri llegaría al banquillo del AC Milan / Foto: Reuters

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez?

Pese a que no dijo una fecha puntual, Allegri aseguró que la vuelta del mexicano está muy cerca. Incluso, se espera que se incorpore al equipo esta semana, según reveló en entrevista para La Gazzetta dello Sport.

“Ha tenido muchas ocasiones, le han anulado tres goles por un centímetro, ha marcado muchísimo con el Feyenoord, no es que se le haya olvidado marcar goles. Gimenez necesita volver, lo estamos esperando y esperamos que pueda reincorporarse parcialmente al equipo esta semana”, soltó.

"Santiago está trabajando duro, esperamos que pueda reincorporarse parcialmente al equipo esta semana. Su tobillo está bien. Esperamos tenerlo de vuelta, lo necesitamos. Es un jugador confiable, ha trabajado duro para el equipo. Esperamos tener de vuelta a Gimenez lo antes posible. Es un jugador importante y lo necesitamos", finalizó.

El mexicano Santiago Giménez durante el empate a ceros entre Juventus y Milan | FOTO: AFP

