Luego de que terminara la participación de Rayados de Monterrey en el Apertura 2025, Héctor Moreno finalmente colgó los botines, y con él, se esfumó la primera Selección Mexicana que se consagró campeona del mundo.

Luego de la retirada de Carlos Vela, únicamente quedaba el defensa ex de la Real Sociedad como el último jugador de aquella generación dorada que se coronó en la Copa del Mundo Sub-17 de Perú 2005.

Lee también Mundial 2026: Los boletos en reventa para la inauguración entre México y Sudáfrica llegan casi al millón de pesos

Moreno anunció su retiro en Octubre de 2025, y con la eliminación de Monterrey a manos del Toluca, puso fin a una carrera de 20 años, después de un extenso paso por el futbol europeo, en equipos como la Roma, Real Sociedad, Espanyol, entre otro.

Héctor Moreno anunció su retiro del futbol profesional. Foto: Imago7

Sus últimos minutos como profesional los disputó en la Jornada 13 del torneo, cuando jugó 45 minutos ante el equipo que lo llevó a primera división, los Pumas de la UNAM.

Los campeones del mundo con México en 2005 que ya están retirados

Además del exseleccionado de 37 años de edad, otros jugadores que fueron campeones en 2005 y ya no juegan a día de hoy: César Villaluz, Efraín Juárez, Patricio Araujo, Omar Esparza, Adrián Aldrete, Edgar Andrade, Jorge Hernández, Ever Guzmán, Giovanni Dos Santos y Enrique Esqueda.

Carlos Vela, Omar Esparza y Ever Guzmán fueron los autores de los goles en aquella Final de hace 20 años, y así, el equipo que dirigía Jesús Ramírez quedó campeón tras vencer a Brasil 3-0.

Lee también VIDEO: Gignac presume su impresionante mansión en Monterrey: alberca con toboganes, canchas de futbol y más