El arquero Guillermo Ochoa actualmente se desempeña como guardameta del AEL Limassol, pero su larga trayectoria en el futbol nacional e internacional le da la autoridad para dar su punto de vista sobre las necesidades del balompié tricolor, y especialmente de la Selección Mexicana.

Recientemente, el guardameta compartió una visión clara sobre el camino que considera ideal para elevar el nivel del combinado nacional.

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El veterano portero subrayó que el crecimiento del futbol nacional no debe limitarse a las ligas más mediáticas de Europa. Por el contrario, considera que existen mercados alternativos que pueden abrir puertas importantes a los jugadores mexicanos.

¿Qué fue lo que dijo Memo Ochoa sobre el crecimiento de la Selección Mexicana?

"Yo soy creyente de que, para que el futbol mexicano crezca, necesitamos jugadores regados por todo el mundo, no solamente enfocados en irte a Inglaterra, irte a España, irte a Italia o irse a Holanda, Bélgica es una buena ventana, pero vamos a poner ejemplo ahora, donde estoy, ¿no? En Chipre, mismo Portugal, donde estuve”, dijo a TUDN.

Ochoa tomó como referencia su experiencia en Chipre para ilustrar que incluso ligas menos visibles cuentan con estructuras competitivas y exposición internacional. En ese entorno, explicó, conviven futbolistas de diversas nacionalidades, lo que incrementa la exigencia y el aprendizaje.

“Tú llegas a lugares como este, que estás en una Liga europea, que tienes equipos que juegan Champions League aquí, que juegan Europa League, que juegan Conference League, hay dueños rusos, que le invierten mucho, que tienen sus centros deportivos de primer nivel y ves jugadores argentinos, brasileños, portugueses, italianos, serbios, sudafricanos... Y es cuando dices: '¿Qué otro mexicano hay?'" ¿Por qué no abrirse un paso por aquí? Esto puede ser una buena ventana para para iniciar tu paso en Europa”, explicó.

“El futbolista mexicano debe salir, debe irse, debe tener experiencias, porque con el paso del tiempo, de los años, vas dejando la semillita, en entrenadores, en cuerpos técnicos, en directores deportivos. En mucha gente decir, oye, en este club yo tuve un mexicano, se adaptó bien, me gustó, me gusta su mentalidad, ¿por qué no me traigo otro mexicano?”