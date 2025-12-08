Los Tigres están en la gran final del futbol mexicano y de la mano de sus leyendas como André-Pierre Gignac, buscarán su noveno título de Liga MX. El delantero francés, máximo ídolo de la institución universitaria, es considerado por muchos "el Rey de Nuevo León" y por lo visto en un video viralizado en redes sociales, no está mal puesto el apodo.

En una entrevista realizada por Telefoot, un medio de comunicación francés, el máximo goleador de los Tigres presumió su mansión en la Sultana del Norte.

El video comienza con Gignac manejando su Cybertruck, el revolucionario modelo de camionetas de Tesla valuado entre 2.1 y 2.6 millones de pesos.

Después se muestra con tomas áreas el gran terreno que compró Gignac, lo suficientemente grande para construir su propia cancha de futbol, de baloncesto, de pádel, y dos piscinas, una de ellas conectada a unos toboganes de aquellos que se encuentran en parques de diversión.

En el video, Gignac presume que "lo construí desde cero", hasta ver terminada su gran mansión.

La maison de Gignac au Mexique 𝗘𝗦𝗧 𝗛𝗔𝗟𝗟𝗨𝗖𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘 🤯🇲🇽



Terrain de football, piscine et des attractions, il y a TOUT !



(@telefoot_TF1) pic.twitter.com/dlU25STZuc — Footballogue (@Footballogue) December 7, 2025

¿CUÁNTO DINERO GANA ANDRÉ-PIERRE GIGNAC EN TIGRES?

André-Pierre, que busca su sexto título de Liga MX como jugador de Tigres, se ha convertido en el futbolista más importante de la historia del club, lo que ha sido suficiente para tener uno de los sueldos más impactantes del futbol mexicano.

Según TV Azteca, Gignac percibe 5 millones de dólares anuales, lo que le ha permitido construirse una mansión de este estilo.

