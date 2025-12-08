Una vez que la FIFA asignó los partidos que se jugarán en México durante el Mundial de 2026, una de las tres ciudades anfitrionas fue la que salió más 'perjudicada' con partidos menos atractivos: Monterrey.

Y es que en diversos medios de comunicación y en redes sociales, muchos personajes mediáticos (como David Faitelson) han criticado a la organización del torneo por los partidos que albergará el estadio BBVA, y ahora, también se le sumó José Ramón Fernández.

El hogar de los Rayados de Monterrey tendrá los siguientes encuentros:

Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / Domingo 14 de junio

Túnez vs Japón / Sábado 20 de junio

Sudáfrica vs Corea del Sur / Miércoles 24 de junio

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre los partidos del Mundial en Monterrey?

El experimentado periodista de ESPN, utilizó sus redes sociales para lanzar una queja a la FIFA por el calendario de la Copa del Mundo del próximo año, donde aseguraba que los juegos que habrá en la ciudad regia "son ridículos".

"Los partidos que se van a jugar en Monterrey durante el mundial, con el estadio y la infraestructura que tienen, son partidos ridículos; Tunez, Sudáfrica, Corea, un partido de dieciseisavos de final. Guadalajara corrió con mejor suerte, le tocó uno de los partidos más atractivos: España vs Uruguay, el ganador evitaría a Argentina en la siguiente fase. Tienen también a Colombia", escribió Joserra en su cuenta de X.

Fernández comparó a Monterrey con Guadalajara, y compartió que los tapatíos corrieron con suerte al tener los duelos más atractivos de las tres sedes (junto con la CDMX).

Los partidos que se van a jugar en Monterrey durante el mundial, con el estadio y la infraestructura que tienen, son partidos ridículos; Tunez, Sudáfrica, Corea, un partido de dieciseisavos de final.

— José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 7, 2025

