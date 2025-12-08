El nombre de Guillermo Ochoa se ha visto envuelto en mucha controversia con respecto a su asistencia con México a la Copa del Mundo de 2026.

Algunos están muy en contra de su convocatoria, otros más están a favor de que el ex del América acuda a su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, el propio portero se encargó de mandar un pequeño recado en redes sociales que muchos han interpretado de diversas maneras.

Guillermo Ochoa disputó once partidos en tres Mundiales con México. Foto: Imago7

¿Qué dijo Memo Ochoa sobre asistir al próximo Mundial?

La conversación se activó de nuevo porque un seguidor de X, publicó una foto de 'Paco Memo' con una descripción que decía: "Nadie sabe dónde está ahora, pero observen cómo aparecerá de la nada para ofrecer una actuación de 5 estrellas en el partido inaugural entre Sudáfrica y México"

Una publicación que tomó mucha fuerza rápidamente, e incluso llegó al propio Ochoa, quien respondió con dos emojis, una carita de risa, y otro saludando con la mano en la frente, como dando a entender que está a la orden.

😂🫡 — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) December 7, 2025

De inmediato se comenzó a especular entre los aficionados del futbol si esto es alguna indirecta del portero acerca de su presencia en el equipo de Javier Aguirre, o sólo reaccionó a una publicación en su honor.

