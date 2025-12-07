La FIFA reveló las sedes que tendrá la Selección Mexicana en sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial de 2026, que por primera vez, se jugará con 48 selecciones y en tres países distintos.

México compartirá el Grupo A del torneo con Sudáfrica, Corea del Sur, y el ganador del repechaje europeo 4, y sus partidos los jugará de la siguiente manera: dos en la Ciudad de México y en uno en Guadalajara.

Esta asignación de la FIFA provocó el enfado de David Faitelson, quien utilizó sus redes sociales para quejarse de esta situación.

¿Qué dijo David Faitelson sobre los partidos de México en el Mundial?

El siempre polémico Faitelson, utilizó su cuenta de X para manifestar su inconformidad sobre que México no tenga ningún partido de fase de grupos en Monterrey, en el estadio BBVA. Para él, esta asignación es "injusta", pues cree que el Tri tendría que jugar al menos un partido en casa de Rayados.

“Creo que la única asignación inconclusa de FIFA fue no poner, al menos, un juego de México de la primera ronda en Monterrey. Me parece injusto. Que yo sepa, la selección de Aguirre también representa a los regios ¿o no?“, escribió el comunicador, en un modo un tanto sarcástico.

Me parece injusto.

Que yo sepa, la selección de Aguirre también representa a los regios…¿o no? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 6, 2025

