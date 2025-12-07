La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje de UEFA entre Irlanda, Macedonia del Norte, República Checa y Dinamarca visitarán el estadio Azteca y el estadio Akron antes de ver en qué posición terminará el Tri antes de la fase final.

A pesar de las opiniones divididas entre quienes creen que México es amplio favorito sobre sus rivales y quienes no, la expectativa en la Federación Mexicana de Futbol es que los dirigidos por Javier Aguirre clasifiquen en primer lugar.

Lee también Copa del Mundo: Los países con las rachas activas de asistencia más largas del torneo

Una de las grandes incógnitas históricas en la afición tricolor es pensar qué hubiera pasado si México jugaba la fase final de los Mundiales 1970 y 1986 en el Coloso de Santa Úrsula. En el primero, el Tri cayó en el estadio Nemesio Diez ante Italia y en el segundo, la eliminación fue en el estadio Universitario de Nuevo León ante Alemania.

Selección Mexicana en la Copa Mundial de 1970 / Foto: Especial

Para que México sea local en el estadio Azteca en los dieciseisavos de final, deberá terminar la fase de grupos en primer lugar. Sin embargo, si queda en segundo o tercer lugar, tendría que viajar a Estados Unidos para buscar el pase a octavos de final.

A continuación, te presentamos las posibles combinaciones y rivales de la Selección Mexicana en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Posibles rivales de México en dieciseisavos de final del Mundial

Si México es líder del grupo A, enfrentaría al tercer lugar de los siguientes grupos:

C: Brasil, Marruecos, Haití o Escocia

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil o Ecuador

F: Países Bajos, Japón, Túnez o el clasificado del repechaje de UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania

H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay

I: Francia, Senegal, Noruega o el ganador del repechaje FIFA entre Bolivia, Surinam o Irak.

Si México termina en segundo lugar, enfrentaría al segundo lugar del grupo B, conformado por Canadá, Qatar, Suiza y el Ganador UEFA A (Italia vs. Irlanda del Norte -Gales vs. Bosnia). Sin embargo, este partido se jugaría en Los Ángeles.

Finalmente, si el Tri termina en tercer lugar, se enfrentaría al líder del Grupo E o del grupo G en Seattle o Boston.

Jugadores de la Selección Mexicana se abrazan durante un entrenamiento. FOTO: Imago7

Lee también Mundial 2026: ¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo se jugarán en Monterrey?