Copa del Mundo: Los países con las rachas activas de asistencia más largas del torneo

Tener consistencia en los Mundiales es algo que pocos países pueden presumir. Pero, hay ciertas selecciones que poseen rachas largas de asistencia al certamen de manera consecutiva.

Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

¿Qué países tienen la racha más larga de asistencia a Mundiales?

Brasil encabeza la lista con una racha perfecta, ha estado presente en todas las ediciones desde 1930, sumando 23 participaciones consecutivas. Un récord absoluto e inalcanzable por ahora.

Debajo aparece Alemania, que, a pesar de su ausencia en 1950 mantiene 19 Mundiales seguidos desde 1954, una marca que refleja su peso histórico en el futbol.

Más atrás vienen selecciones que, aunque no siempre están en los reflectores, son auténticos “habituales” del torneo:

• Argentina, con 14 ediciones consecutivas desde 1974.

• España, con 13 desde 1978.

• Corea del Sur, con una de las rachas más sorprendentes del listado: 11 Mundiales al hilo desde 1986.

México también aparece. Aunque muchos lo olvidan entre tantas polémicas y debates, el Tri mantiene una de las rachas más respetables del planeta, nueve Mundiales seguidos desde 1994, siendo uno de los países más constantes del último medio siglo. Ninguna selección de Concacaf se le acerca.

Selección Mexicana en 1994 con Jorge Campos y Luis García Foto: Especial

Otras selecciones que completan este cuadro de regularidad son Japón, Francia e Inglaterra, todas con ocho ediciones consecutivas, además de Portugal (7), Suiza (5), Uruguay (5), Croacia (4) y Bélgica (4).

Más allá de los campeonatos, acudir a este evento es algo sumamente plausible para los futbolistas que representan a su país durante un mes, en una las competencias más importantes del mundo del deporte.

¿Cuántos lugares quedan disponibles para la Copa del Mundo 2026? FOTO: Imago7

