México albergará una Copa del Mundo por tercera vez en su historia (récord absoluto), y lo hará con tres ciudades principales como sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En el caso de esta última, recientemente la FIFA reveló el calendario completo de los juegos que se disputarán en el hogar de Rayados, el estadio BBVA.

¿Qué partidos de la Copa del Mundo tendrá Monterrey?

Pese a ser uno de los recintos más modernos y nuevos del futbol mexicano, al 'Gigante de acero' le asignaron únicamente tres partidos de fase de grupos.

Además, a diferencia de Guadalajara, por ejemplo, se ha criticado entre los aficionados que a la ciudad regia no se le pusieron partidos de selecciones grandes.

Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / Domingo 14 de junio

Túnez vs Japón / Sábado 20 de junio

Sudáfrica vs Corea del Sur / Miércoles 24 de junio

Así es como, al menos en la fase de grupos, Monterrey tendrá estos compromisos de la justa mundialista, donde el primero se jugará tres días después de la inauguración, el 11 de junio.

