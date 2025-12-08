A pocos meses para que arranque el Mundial 2026, empiezan a aparecer listas, proyecciones y análisis sobre quiénes serán las figuras que cargarán con el peso del torneo.

De acuerdo con información del medio 'The Athletic', estos serán los 10 mejores jugadores que estarán presentes en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

FOTO: Imago7

Los 10 mejores jugadores para el Mundial

El primer nombre no sorprende a día de hoy, Kylian Mbappé encabeza la lista. El francés llega como el heredero natural del trono mundial y con la posibilidad histórica de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Detrás aparece Erling Haaland, cuya ausencia en 2022 solo le metió más presión para dominar por fin un escenario grande con Noruega. En la actualidad, es uno de los goleadores más letales del planeta.

Kylian Mbappé y Erling Haaland - Fotos: AFP

El top 3 lo completa Lamine Yamal, que con apenas 18 años cuando se juegue el torneo, será una de las caras más mediáticas. A partir de ahí, la lista combina talento consolidado con generaciones nuevas: Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, y, sí, todavía Lionel Messi, quien se mantiene entre los mejores del planeta incluso en su última etapa.

Donde sí hubo sorpresa fue en los grandes ausentes: Cristiano Ronaldo, en el lugar 25; y el siguiente argentino dentro del top 100 aparece hasta el puesto 32, con Julián Álvarez.

Gilberto Mora, joya mexicana, aparece dentro del centenar de jugadores el puesto 97.

Así quedó en orden el Top 10, según The Athletic:

Kylian Mbappé

Erling Haaland

Lamine Yamal

Harry Kane

Pedri

Jude Bellingham

Vinícius Júnior

Lionel Messi

Kevin De Bruyne

Gianluigi Donnarumma

Lionel Messi es el futbolista con más número de juego en los Mundiales / Foto: ESPECIAL

