Toluca terminó sufriendo para vencer el sábado 3-2 a Monterrey, con lo que avanzó por segundo torneo consecutivo a la Final de la Liga MX, gracias a su mejor posición en la campaña regular, tras igualar 3-3 en el global de las semifinales del torneo Apertura.

En el partido que marcó el final de la aventura de Sergio Ramos con Monterrey, los Diablos Rojos se llevaron la victoria y enfrentarán por el título a Tigres, que resolvió en casa su serie ante Cruz Azul.

Lee también: Mundial 2026: Estas son las fechas y los horarios de TODOS LOS PARTIDOS de la Copa del Mundo

Federico Pereira abrió el marcador por los Diablos Rojos a los 19 minutos, Paulinho amplió la diferencia a los 43 y Helinho pareció dejar resuelta la serie al convertir un penal a los 51. Toluca había perdido el encuentro de ida por 1-0 en Monterrey, pero requería sólo de empatar en el global para ser finalista.

Pero Ramos recortó de penal para Monterrey a los 58 y Roberto de la Rosa (75) emparejó el global con la segunda diana de los visitantes, que terminaron volcados en el área rival.

¿Por qué motivo los seleccionados mundialistas armaron la bronca en las redes sociales?

Sin embargo, más allá de las emociones que se vivieron durante los 90 minutos del juego de Vuelta de la Semifinal, la tensión se mantuvo tras el silbatazo final, pero en especial en las redes sociales, donde tres jugadores mundialistas se enfrascaron en dimes y diretes.

Y es que tras eliminación de Rayados, Toluca celebró el pase a la final publicando una foto de Sergio Ramos celebrando de forma irónica el penal que marcó, acompañada del mensaje: “silencio, que la pandilla ya está descansando”.

Silencio, que la pandilla ya está descansando 🤫 pic.twitter.com/42Mn8heupI — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

El post rápidamente se volvió viral y encendió los ánimos entre las aficiones. Gerardo Arteaga, lateral de Rayados, salió al quite para defender al español: “Tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”, poniendo en la balanza los logros individuales del español contra la institución y hasta el propio Toluca.

La indirecta caló hondo y Héctor Herrera no se quedó callado y le contestó a Arteaga con un simple pero contundente “Pinche muerto”, elevando la temperatura del intercambio.

Horas más tarde, Sergio Ramos tomó la palabra. Primero agradeció a Arteaga con una frase que ya es marca registrada: “Gracias querido Gerardo Arteaga, pero los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas”. Minutos después subió una segunda historia dirigida otra vez a su compañero: “No, Gerardo Arteaga, nosotros a lo nuestro”, comparando sus 63.7 millones de seguidores en Instagram con los apenas 680 mil del club Toluca.