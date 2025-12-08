El Estadio Azteca (o estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026) es historia pura. Es escenario de dos Copas del Mundo, próximamente tres, con finales míticas, el “Gol del Siglo” de Maradona y de miles de noches del Tri.

Además, los números que tiene la Selección Mexicana cuando juega en ese césped en las Copas del Mundo, es sorprendente. En este caso, en los Mundiales de 1970 y 1986.

México, durante la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca de 1970. Foto: Especial

¿Cómo le ha ido a México en el Estadio Azteca en Copas del Mundo?

México abrió su primer Mundial como sede en 1970 con tres partidos en el Estadio Azteca.

• México 0–0 URSS

• México 4–0 El Salvador

• México 1–0 Bélgica

El Tri terminó invicto, sin goles recibidos, como líder del grupo y con un ambiente que marcó época. El Azteca pasó de ser un estadio más a ser una fortaleza para ellos.

Dieciséis años después, en la edición del 86, México volvió a abrir la puerta de su casa y la historia con buenos resultados se repitió.

• México 2–1 Bélgica

• México 1–1 Paraguay

• México 1–0 Irak

De nuevo invicto, de nuevo líder de grupo. Y luego vendría el capítulo que emocionó a millones de aficionados mexicanos, también en el Azteca: México 2–0 Bulgaria en octavos de final.

La Selección Mexicana de 1986 / Foto: Especial

Ahí terminó el camino mexicano en ese estadio dentro del torneo, porque los cuartos ante Alemania se jugaron en Monterrey. Pero el registro es contundente: México jugó siete partidos mundialistas en el Estadio Azteca y no perdió ninguno.

• 7 partidos

• 5 victorias

• 2 empates

• 0 derrotas

• 11 goles a favor

• 2 goles en contra

