Cuauhtémoc Blanco volvió a destacar en una edición del Clásico de Leyendas entre América y Chivas, una serie de partidos por diferentes partes de México y Estados Unidos, en la que viejas glorias de ambas instituciones se encuentran.

La aparición del ahora político se dio en McAllen, Texas, ciudad que vio al exjugador de la Selección Mexicana perder la cabeza en pleno partido y, ante sus compañeros y rivales, lanzar un golpe a un adversario.

Blanco, quien hace días lanzó una fuerte crítica al Tricolor con miras a la Copa del Mundo, esperaba la reanudación del juego y, pese a la marcación de Héctor Reynoso, lanzó un manotazo al rostro de Sergio Hernández.

El jugador rojiblanco, ante la agresión, cayó al piso, lo que generó la reacción de los jugadores tapatíos y la molestia de un sector de los aficionados, quienes abuchearon la actitud del exfutbolista.

Cuauhtémoc se encaró con algunos elementos de Chivas, mientras futbolistas como Adolfo “Bofo” Bautista no dudaron en revisar el estado de salud del arquero, quien, tras recibir atención, se levantó para seguir jugando.

La reacción violenta de Cuauhtémoc Blanco no es nueva en esta clase de partidos, pues en un juego en el norte del país tuvo un enfrentamiento con Alberto Medina, quien recibió una patada del exjugador del Valladolid de España.

