El sueño de ver a tu Selección en un Mundial en casa, se ha vuelto un lujo impagable para muchos aficionados. Y es que los precios en reventa para el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026 entre México y Sudáfrica se han ido a las nubes.

En redes sociales han circulado con fuerza imágenes de plataformas de reventa de boletos donde se muestra el mapa del estadio Banorte con cifras que llaman la atención, rozando el millón de pesos cerca de la cancha.

¿Cuánto cuestan los boletos para la inauguración del Mundial?

Depende de la zonza del recinto, las entradas para el juego se ofertan desde 63 mil pesos en zonas de categoría 1, mientras que otras áreas cercanas al terreno de juego alcanzan los 131 mil pesos. Aunque el precio más alto se ubica en la parte baja central, donde cuatro entradas aparecen en 927 mil 429 pesos cada una.

Incluso en lugares donde una entrada para un partido tiene un costo medio, como las categorías 2 y 3, en este caso los precios rebasan los 50 mil pesos. Por su parte, en el anillo superior, las butacas rondan los 70 mil pesos.

Finalmente, para tener una experiencia premium mientras ves a la Selección Mexicana enfrentar a Sudáfrica, como el Champions Club, deberás desembolsar poco más de 212 mil pesos.

Reventa para el México vs Sudáfrica

