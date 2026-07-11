Los cuartos de final del Mundial 2026 continúan este sábado con uno de los partidos más atractivos del torneo. Noruega, la gran revelación de la Copa del Mundo, se enfrentará a Inglaterra en busca de un boleto a las semifinales.

El conjunto noruego ha sorprendido a propios y extraños con su rendimiento. Después de avanzar desde la fase de grupos, eliminó a Brasil en los octavos de final para instalarse entre las ocho mejores selecciones del campeonato. De la mano de Erling Haaland, los nórdicos buscarán seguir haciendo historia y acercarse a una final mundialista por primera vez.

Selección de Noruega en festejo de gol, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AFP

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Del otro lado estará una Inglaterra que llega con confianza tras dejar en el camino a México. Los dirigidos por Thomas Tuchel han mostrado solidez a lo largo del torneo y cuentan con una de las plantillas más completas del Mundial, encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.

El ganador del encuentro de este sábado se enfrentará en las semifinales al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, que se jugarán horas más tarde.

¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra HOY?

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Sede: Hard Rock Stadium, Miami, Florida.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra EN VIVO?

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Streaming: ViX Premium.