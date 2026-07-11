La entra en su etapa más emocionante. Este sábado se disputan los últimos dos partidos de los cuartos de final, donde cuatro selecciones buscarán los boletos restantes a las semifinales.

Inglaterra y Noruega abrirán la actividad en Miami en punto de las 15:00 horas (CDMX) en un duelo que enfrenta a dos de los delanteros más peligrosos del torneo: Harry Kane y Erling Haaland.

Más tarde, Argentina defenderá su corona frente a una sorprendente Suiza a las 19:00 horas, que viene de eliminar a Colombia desde la tanda de penales. Al finalizar la jornada de este sábado 11 de julio, quedará definido el cuadro de semifinales, donde ya esperan Francia y España.

Lionel Scaloni platica con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. FOTO: EFE
Lionel Scaloni platica con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. FOTO: EFE

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Noruega quiere seguir haciendo historia después de dejar en el camino a Brasil y alcanzar los cuartos de final con Haaland como su gran figura. Del otro lado estará una Inglaterra que eliminó a México y ahora buscará volver a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Erling Haaland con la selección de Noruega, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP
Erling Haaland con la selección de Noruega, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP

Por la otra llave, Argentina, la vigente campeona del mundo que sufrió para eliminar a Egipto, mantiene vivo el sueño del bicampeonato. Suiza, por su parte, ha sido una de las revelaciones de la fase final y buscará dar otro golpe tras dejar fuera a Colombia. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de Noruega e Inglaterra.

¿Por dónde ver los Cuartos de final del Mundial 2026?

  • Noruega vs Inglaterra: Canal 5, Azteca 7, TUDM y el Plan mundialista de VIX.
  • Argentina vs Suiza: Plan mundialista de VIX.

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