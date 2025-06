Más allá de la turbulencia que ha acompañado, en los últimos años, a la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez confía en que los dirigidos por Javier Aguirre podrán dar una buena actuación en el Mundial de 2026.

Así lo reconoció el exguardameta del Tricolor en entrevista para los micrófonos de Faitelson Sin Censura.

"Yo no lo veo tan mal el panorama y yo sé que muchos me tildan de... No sé si decir la palabra porrista o la palabra optimista de cómo lo quieres ver", aseveró el exfutbolista.

Una vez que suene el silbatazo que marque el inicio del máximo evento de futbol, el Tricolor cargará con una obligación: dejar atrás el Mundial de Qatar, cuando se despidieron desde la Fase de Grupos.

"Simplemente trato de analizar tal vez cosas que otros no ven. Veo por primera vez en mucho tiempo una Selección que está dirigida en todos los polos por gente que fue mundialista y estuvo en la cancha. ", explicó Sánchez.

De ahí que espere un mejor desempeño por parte de la Selección Mexicana quien, en el presente, disputará los Cuartos de Final de la Copa Oro ante Arabia Saudita... El mismo equipo que fue su último rival en el Mundial pasado.

"Es un Mundial tripartita y, al ser anfitriones, creo que tenemos una gran oportunidad con este equipo de hacer historia y así lo veo", finalizó.

Raúl Jiménez en partido con la Selección Mexicana, durante la Fase de Grupos de la Copa Oro - Foto: Imago7

¿Cuándo empezará el Mundial de 2026?

El histórico evento deportivo arrancará el jueves, 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Las celebraciones se prologarán hasta el domingo, 19 de julio de 2026, cuando se celebre la Gran Final del certamen.

A lo largo de ese mes, cada uno de los países participantes buscará construir historia. Y en el caso de la Selección Mexicana, dejar atrás el doloroso tropiezo que sufrieron en Qatar 2022, cuando quedaron eliminados desde la Fase de Grupos.

