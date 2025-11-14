La selección de Haití dio un paso decisivo hacia el Mundial de 2026 al derrotar 1-0 a Costa Rica con un solitario gol de Frantzy Pierrot, dejando a los ticos al borde de la eliminación y al técnico mexicano Miguel Herrera en un verdadero problema.

Este resultado posicionó a Haití en el liderato del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf con 8 puntos, igualado con Honduras, que cayó 2-0 ante Nicaragua (4 puntos).

Costa Rica, por su parte, suma seis puntos y ve comprometidas sus aspiraciones. Todo se definirá en la última jornada el próximo martes, cuando Haití reciba a Nicaragua y Costa Rica enfrente a Honduras; solo el primer lugar clasificará directamente al Mundial.

El encuentro, disputado en la cancha artificial del estadio Ergilio Hato en Curazao —donde Haití ejerce como local—, mostró a un conjunto haitiano superior en transiciones rápidas y posesión de balón durante la primera mitad.

Costa Rica, bajo la dirección del mexicano Miguel Herrera, exhibió poca claridad en el mediocampo, escasa tenencia y lentitud, repitiendo el patrón de bajo rendimiento que ha marcado su eliminatoria.

Los ticos recurrieron a balones aéreos en los minutos finales, pero no lograron generar peligro constante. El gol decisivo llegó al minuto 44, cuando Frantzy Pierrot culminó a bocajarro en el área chica una jugada de asociación por la derecha.

¿Cómo reaccionaron los usuarios ante el revés sufrido por Costa Rica de Miguel Herrera?

Luego de la derrota del conjunto tico ante los haitianos, los usuarios de las redes sociales no perdieron el tiempo y echaron a andar su creatividad para burlarse del Piojo Herrera a través de divertidos memes.

Keylor se va a quedar sin mundial, pero Miguel Herrera suma un nuevo ridículo pic.twitter.com/SmNVRjni0Y — Diego231 . (@DiegoDidago) November 14, 2025

- Miguel Herrera ¿Qué hago?



- Periodista ¡Diay irse!



- Miguel Herrera ¡No me toca a mí wey! pic.twitter.com/s5AKdbTRwn — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) November 14, 2025

La nueva chamba de El "Piojo" Miguel Herrera, ahora que quede eliminada Costa Rica del Mundial en la zona de Concacaf#CostaRica #MiguelHerrera #Piojo #Concacaf #Mundial2026 pic.twitter.com/itRSJlABtk — Iván Estrada (@Estradamyers) November 14, 2025

-> La carrera de Hugo Sánchez como DT

-> La carrera de Santiago Fernández

-> La carrera de Luis Angel Landín

-> La Carrera de Miguel Herrera como DT



Damas y caballeros: PLACIDE 🐐 pic.twitter.com/4fRKtwyzek — Estrategas (@Estrategas7) November 14, 2025