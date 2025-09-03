A 281 días de que empiece la Copa del Mundo, la FIFA anunció el inicio de la primera fase de venta de entradas para vivir el sueño mundialista. Sin embargo, hay ciertos requisitos que deben cumplirse para ser elegibles para la compra de boletos.

En primera instancia, el primer sorteo que llevará a cabo la FIFA será exclusivo para tarjetahabientes Visa, que deberán crear un FIFA ID en FIFA.com/boletos y ahí mismo registrar su interés. Una vez que hagan esto, recibirán notificaciones sobre las fechas de venta de boletos y los detalles del proceso de compra. Es importante señalar que no se requiere hacer ningún pago para registrarse, ni para resultar ganador del sorteo.

El periodo de tiempo para registrarse en el sorteo preferente de Visa será desde las 9:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del miércoles 10 de septiembre hasta las 9:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del viernes 19 de septiembre.

Otro requisito indispensable para registrarse es ser mayor de 18 años. De acuerdo con FIFA, el tiempo en el que los aficionados hagan su registro para el sorteo no influye en las probabilidades de ser seleccionados.

Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

“Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad). El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo”, anunció la FIFA.

Este sorteo preferente para tarjetahabientes Visa será la primera de, al menos, tres fases de venta de boletos. La siguiente fase comenzará en octubre.

Del 27 al 31 de octubre, se llevará a cabo un sorteo anticipado de boletos, que también incluirá un periodo de registro y un proceso de selección aleatoria. Los ganadores de este sorteo recibirán los resultados entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

La tercera fase de venta de entradas será un sorteo por selección aleatoria que iniciará después del sorteo del Mundial, que será el 5 de diciembre. En este momento se podrán elegir partidos que ya se sabrá cuándo y dónde se llevarán a cabo.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

Así mismo, con el objetivo de evitar la reventa de boletos de forma ilegal e informal, la FIFA comunicó que “más adelante este año, la FIFA habilitará una plataforma de reventa oficial en FIFA.com/boletos para que los titulares de boletos tengan una opción segura y confiable”.

