La Selección Mexicana Sub-20 se encuentra a días de comenzar su aventura en la Copa del Mundo de Chile 2025.

El panorama del Tri, comando por Eduardo Arce, no luce del todo alentador, por el nivel sus rivales en la Fase de Grupos: Brasil, España y Marruecos.

Sin embargo, la mayoría de los futbolistas que integran este combinado nacional cuentan con experiencia en primera división, por lo que, al interior del vestuario, son conscientes de que pueden brindar una actuación más que digna.

Uno de los jugadores que integrarán la lista definitiva es Gilberto Mora, la joven sensación de nuestro balompié nacional.

Con tan solo 16 años, el canterano de los Xolos de Tijuana es consciente de lo significará representar a México en una justa mundialista, “ya sea con la Mayor o con la Sub-20”.

“La verdad, para mí, es un orgullo representar a la Selección Mexicana. Estoy muy contento de estar aquí, a un paso del Mundial, y voy a tratar de hacer mi mejor futbol para el servicio del equipo”, declaró en zona mixta, en las instalaciones del Centro de Ato Rendimiento (CAR).

De los rumores que han surgido acerca de un interés del Real Madrid y de otros clubes en Europa, Gilberto Mora prefiere concentrarse y “disfrutar el momento” que atraviesa.

“En el Mundial, van a estar muchos visores de grandes equipos y, para mí, es un orgullo que esos equipos estén interesados, pero trato de vivir el presente y hablar en la cancha; [quiero] representar a México cómo se debe”, mencionó.

Respecto a las posibilidades que tiene la Selección Mexicana de avanzar a los octavos de final, el chiapaneco reconoció que debería jugar cada partido con la mejor “mentalidad”, sin importar a quien tengan enfrente.

“Son rivales muy buenos, va a ser un reto muy bonito para nosotros, [pero] el objetivo es dar nuestro mejor esfuerzo y tratar de no achicarnos contra el rival que sea. El objetivo es conseguir ese Mundial para México”, señaló Gilberto Mora.