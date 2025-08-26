Sin duda alguna, Gilberto Mora se ha robado los reflectores en el futbol mexicano, gracias al impresionante rendimiento que ha tenido en los últimos meses.

Con tan solo 16 años, el centrocampista ha demostrado que tiene la calidad para convertirse en un jugador importante en nuestro balompié nacional.

El canterano del Tijuana todavía no ha disputado ni 50 partidos como profesional, pero ya se encuentra en la órbita de varios equipos del viejo continente que le siguen de cerca sus pasos.

El nivel en el que se encuentra el jugador de los Xolos le ha permitido ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Incluso, la joya tricolor se ganó un puesto en el equipo titular del Tricolor, durante los últimos tres partidos de la Copa Oro 2025.

Gilberto Mora se afianzó en el once inicial, en los cuartos de final (Arabia Saudita), repitió en las semifinales (Honduras) y el Vasco no dudó en utilizarlo desde el inicio en la final contra Estados Unidos.

Por tal motivo, el originario de Chiapas tiene amplias posibilidades de seguir siendo considerado por el timonel tricolor para las futuras convocatorias de la Selección Mexicana.

Cabe resaltar que el joven futbolista también forma parte del Tri Sub-20, donde tendrá que reportar en los próximos días para ponerse a las órdenes de Eduardo Arce.

Además, Gilberto Mora podría ser considerado por la Selección Mexicana Sub-17, es decir, tiene la oportunidad de participar con dos selecciones menores y con la mayor, gracias a su edad.

¿Cuántos Mundiales podría jugar Gilberto Mora en menos de un año con la Selección Mexicana?

Gilberto Mora es considerado por la Selección Mexicana Mayor, por la Sub-20 y por la Sub-17 para disputar los tres Mundiales que están a la vuelta de la esquina.

Del 27 de septiembre al 19 de octubre, el futbolista de los Xolos participará en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Después, del 5 al 27 de noviembre, podría ser considerado para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Mientras que, con la Selección Mexicana Mayor, podría jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre el 11 de junio y el 19 de julio.

De esta manera, Gilberto Mora se encuentra ante la enorme posibilidad de participar en tres Mundiales con el Tricolor en menos de un año.