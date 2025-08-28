La irrupción de Gilberto Mora en el futbol mexicano ha captado la atención internacional, y el Real Madrid es el último gigante europeo en fijarse en el talento de 16 años.

El juvenil de los Xolos de Tijuana se ha consolidado como una de las mayores promesas del balompié tricolor, y su ascenso meteórico no pasa desapercibido.

Desde su debut el semestre pasado, Mora se ha ganado un lugar como titular indiscutible en el equipo fronterizo, destacando por su habilidad, visión de juego y madurez en el campo, cualidades que lo han puesto en la mira de clubes de todo el mundo.

Su participación en la Copa Oro con la Selección Mexicana marcó un antes y un después en su carrera.

A pesar de su corta edad, Mora no solo se integró al combinado nacional, sino que dejó destellos de su calidad en los minutos que disputó, contribuyendo al título que México conquistó este verano.

Su actuación en el torneo internacional lo convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en ganar la Copa Oro, un hecho que ha amplificado las expectativas sobre su futuro y ha atraído la atención de ojeadores europeos.

¿Qué fue lo que dijo su agente sobre el interés del Real Madrid en el jugador de Xolos?

Rafaela Pimenta, agente de Mora, confirmó en una entrevista con el canal español 'La Sexta' el interés del Real Madrid por el joven mexicano.

“Sí está relacionado (con el Real Madrid) y yo creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos porque el chico de verdad es muy joven y fuerte. Yo creo que vamos a escuchar aún muchas simulaciones; a ver qué pasa”, declaró Pimenta, dejando entrever que el futuro de Mora podría estar en Europa.

Sin embargo, la representante enfatizó que la prioridad es el bienestar del jugador: “Prefiero que vaya a dónde sea feliz”.

Pimenta también alabó los logros de su representado, destacando su impacto a nivel internacional. “Mora ganó Copa Oro este verano, es el chico más joven en ganar la Copa Oro en la historia de la competición internacional, el chico muy bien, se está hablando de él en todos los sitios”, afirmó.

Sin embargo, hay que destacar que el interés del Real Madrid no es un caso aislado. Otros clubes europeos han comenzado a seguir de cerca al mexicano, atraídos por su versatilidad y proyección.

Por ahora, Mora sigue enfocado en su desarrollo con Xolos, pero su nombre ya resuena en los grandes escenarios del futbol mundial. A sus 16 años tiene el potencial para convertirse en una figura clave del futbol mexicano y, posiblemente, en el próximo gran exportado a Europa.