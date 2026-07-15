Por Malvinas, por el Diego, o por la última de Leo… Pero la selección de Argentina volvió a demostrar su hambre de gloria. Como en 1986, Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo, donde buscará el bicampeonato.

Como era de esperarse, la batalla se sufrió hasta el último minuto. Antes de los cinco minutos Leandro Paredes y Jude Bellingham empezaron una batalla de golpes e intercambio de palabras que se repitió en distintos momentos del primer tiempo. Antes de la primera pausa de hidratación, había más faltas y choques que jugadas de peligro.

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La tensión todavía no se rompía. Un tiro de larga distancia de Enzo Fernández que se fue por arriba del travesaño fue el único aviso de los albicelestes, mientras que un cabezazo perdido de John Stones fue el solitario intento británico. Al final del partido… el mediocampista argentino del Chelsea tendría su revancha.

Cuando Argentina parecía en su mejor momento, Anthony Gordon (54’) hizo explotar el estadio Atlanta, colmado con 68 mil 239 aficionados, al anotar el 1-0 parcial. Un centro de Morgan Rogers que cruzó toda el área albiceleste terminó con el nuevo refuerzo del FC Barcelona anticipándose a Nahuel Molina y empujando el balón al fondo de la red.

Jordan Pickford mandó a los equipos a la segunda pausa de hidratación con una brutal atajada en la línea para evitar que un cabezazo de Nicolás González se materializara como el empate argentino, pero Inglaterra cometió el peor error posible contra el vigente campeón del mundo: echarse atrás e invitarlo a su portería.

En esta clase de partidos, la estrategia suele quedar en segundo plano y es el equipo con mayor carácter el que termina por imponerse y si hay algo que le sobra a Argentina… es capacidad para saber sufrir.

La perseverancia de Enzo Fernández (85’) tuvo recompensa y con un disparo cruzado de larga distancia empató el partido. En tiempo de descuento, Lionel Messi, de actuación discreta, sacó un centro por izquierda que Lautaro Martínez (90+1) remató para dar vuelta el marcador.

La próxima parada de la Albiceleste será el 19 de julio, en Nueva York, contra España, donde buscará su cuarta estrella.