La FIFA anunció este miércoles las decisiones del Consejo en la reunión celebrada antes de la final de la Copa Intercontinental en Doha, entre ellas la distribución financiera del Mundial del año que viene.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado que "la Copa Mundial también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad global del futbol".

El Consejo de la FIFA aprobó también la creación de un fondo para la recuperación postconflicto Israel-Palestina, en línea con su objetivo de promover los valores unificadores del futbol.

La medida sigue al anuncio realizado por el presidente Infantino en la Cumbre por la Paz de Sharm El-Sheikh el 13 de octubre pasado, en el que avanzó la intención de la FIFA de crear un mecanismo de apoyo para las regiones que han experimentado conflictos.

Este instrumento financiero, que estará abierto a contribuciones de terceros y sujeto a una estricta supervisión, complementará las acciones ya implementadas en el marco del Programa "FIFA Forward" y otras iniciativas de la FIFA.

¿Cuánto ganarán las selecciones del Mundial y el campeón del torneo?

El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que distribuirá 727 millones de dólares entre todas las selecciones participantes, un 50 por ciento más que para Qatar 2022, y el campeón ganará 50 millones.

La mayor parte, 655 millones de dólares, se pagará como premio entre los 48 equipos, de forma que el campeón obtendrá 50 millones, el subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.

Los clasificados del quinto al octavo percibirán 19 millones; los del noveno al decimosexto 15 millones; los que acaben entre el 17 y el 32,11 millones; los que concluyan entre el 33 y el 48: 9 millones.

Además, cada equipo clasificado recibirá un millón y medio para cubrir los costos de preparación, lo que garantiza a todas las participantes al menos 10,5 millones.

Así serán repartidos los 727 millones de dólares:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Tercer lugar: 29 millones de dólares

Cuarto lugar: 27 millones de dólares

5° al 8° lugar: 19 millones de dólares

9° al 16°: 15 millones de dólares

17° al 32°: 11 millones de dólares

33° al 48°: 9 millones de dólares

Todas las selecciones recibirán 1.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparativos. Es decir, cada participante recibirá mínimo 10.5 MDD por participar.