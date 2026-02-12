Los precios de las entradas para el Mundial 2026 se dispararon en el sitio oficial de reventa que dispuso la FIFA, pese a que los codiciados boletos -ya de por sí costosos- apenas comienzan a entregarse luego de la fase de venta que cerró en enero.

Para el partido Francia vs Senegal del 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio ofrece entradas a un precio cinco veces superior al original (mil dólares, en comparación con 219 dólares).

Por un poco más (mil 380 dólares), los aficionados pueden adquirir un asiento de Categoría 1, más cerca del campo, que originalmente costaba 620 dólares.

Y para ver desde una posición privilegiada el partido entre Brasil y Marruecos, el 13 de junio, hay que desembolsar mil 725 dólares, más de siete veces por encima de su valor original.

¿Cuánto a subido el precio para el México vs Sudáfrica y el juego de la Final del Mundial?

En el sitio web de reventa e intercambio https://fwc26-resale-usd.tickets.fifa.com, un asiento de Categoría 3 (la sección más alta de las gradas) para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en CDMX, se ofrece a 5 mil 324 dólares, en comparación con el precio original de 895 dólares.

Para la Final del 19 de julio, un ticket de categoría 1, con precio inicial de 7 mil 875 dólares, ahora se ofrece por casi 20 mil dólares.

Sin embargo, hay ofertas: una entrada para el Austria-Jordania, que originalmente cuesta 620 dólares, se revende por 552 dólares...

¿Cuáles han sido las reacciones ante el aumento en el costo de los boletos?

"Estos precios exorbitantes, lamentablemente, no me sorprenden. Reflejan lo que sabemos y contra lo que luchamos: mucha gente compra para revender", comenta Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français, la barra principal de la selección francesa, que cuenta con casi 2 mil 500 miembros.

"Al final, ¿quién paga los platos rotos? Los aficionados apasionados que se encuentran con ofertas exorbitantes", añade. "Preferiríamos que esto beneficiara a los verdaderos hinchas que vienen a apoyar a su equipo, pero lamentablemente no es así".

Auprêtre se refiere a que, pese a los elevados precios, muchas entradas están encontrando comprador. El miércoles, los mejores asientos para el México-Sudáfrica habían desaparecido.

Si bien el intercambio de entradas cuenta con el respaldo de la FIFA, ésta especifica en sus condiciones de venta que solo actúa como "facilitador" -por una comisión del 15 por ciento- en este "mercado entre aficionados", y que el revendedor "determina el precio mostrado de cada entrada".

El modelo de precios adoptado para el Mundial de Norteamérica "refleja las prácticas existentes para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones", explica en un comunicado.

El mercado de reventa no está regulado en Estados Unidos ni en Canadá. En México está prohibida la reventa de entradas con fines de lucro, pero solo cuando se compran en México y en su moneda, el peso.

Desde que se abrieron las reservas en septiembre, la venta de entradas ha sido un tema delicado del Mundial. La FIFA ha sido duramente criticada por los precios exorbitantes, tanto para el público general como para las asociaciones oficiales de aficionados.

Las entradas a la venta entre diciembre y enero costaban entre 265 y 700 dólares para el partido Brasil-Marruecos, y entre 4 mil 185 y 8 mil 680 dólares para la final.

La FIFA defendió los precios de las entradas, que atribuyó a una demanda "exorbitante", según su presidente, Gianni Infantino. El sorteo de la segunda fase atrajo a 500 millones de aficionados.

Desde el 5 de febrero, la FIFA ha estado informando a quienes optaron si lograron entradas durante esta segunda fase de venta, que finalizó en enero.

Se espera que esto siga impulsando el mercado de reventa.

Una última fase de venta de "última hora", desde abril hasta el final del Mundial, se organizará por orden de llegada.

Durante estas fases de venta, la FIFA afirma que aplica un sistema de precios variables, es decir, que los precios fluctúan según la demanda y la disponibilidad para cada partido.

Sin embargo, enfatiza que no aplica un modelo de precios dinámicos (...), ya que las tarifas no se modifican automáticamente.