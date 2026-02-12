La incertidumbre alrededor de Christian Martinoli continúa en TV Azteca. El narrador y comentarista se ausentará una vez más del tradicional Viernes Botanero, según confirmó la propia televisora en sus promociones oficiales en redes sociales.

Mediante sus cuentas, TV Azteca difundió los flyers con los equipos encargados de narrar y comentar los partidos de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX de este viernes.

Lee también Gilberto Mora: Su representante Rafaela Pimienta asegura que quiere vender cara a la joya tricolor

Para sorpresa de los aficionados, el nombre de Martinoli brilla por su ausencia en ambos encuentros, acción que rápidamente causó revuelo a través de las redes sociales y generó comentarios de preocupación entre los seguidores del futbol mexicano.

¿Cuáles son los partidos del Viernes Botanero que no contará con la presencia de Martinoli?

Los partidos programados para este viernes 13 de febrero son: Puebla vs Pumas a las 19:00 horas, desde el Estadio Cuauhtémoc, y Toluca vs Tijuana a las 21:00 horas, en el Nemesio Díez.

Estas transmisiones forman parte del clásico doble cartelera del Viernes Botanero, Espacio donde Martinoli suele aparecer con su estilo irreverente y polémico.

¡VIERNES BOTANERO SIN MARTINOLI!



Al igual que en la jornada anterior, Christian Martinoli no participará en la transmisión de ninguno de los dos partidos que TV Azteca emitirá este Viernes Botanero. pic.twitter.com/qlS2q6tnoA — PLATINUM Sports (@PlatinumSportMX) February 11, 2026

Se desconoce con exactitud cuál sea el problema de salud que atraviesa el cronista deportivo, pero en el video que recientemente publicó en redes sociales, se le puede observar bien; incluso, fiel a su estilo, señaló que “uno ya no se puede enfermar a gusto porque empiezan a decir cualquier cantidad de humo”.

Con ello, el propio comentarista desmintió los rumores sobre su salida definitiva de la cadena o temas más graves, aunque no precisó detalles de sus repentinas ausencias.

¿Cuáles fueron las ausencias de Martinoli?

En la jornada anterior, faltó al estelar Mazatlán vs Chivas y al posterior Toluca vs Cruz Azul, pese a estar anunciado. Su compañero David Medrano explicó que se trató de una descompensación repentina. Martinoli llegó a las instalaciones, intentó continuar, pero el equipo decidió enviarlo a casa para recuperarse.

Previamente, su primera falta fue en el duelo amistoso de la Selección Mexicana ante Bolivia, unas semanas antes de febrero 2026: el motivo fue por un malestar estomacal. debido a una intoxicación por comida en mal estado, según se explicó después.