La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este martes el decreto por el que el Congreso de la Unión ordena la acuñación de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se indica que las monedas serán elaboradas en oro, plata y bimetalica.

La moneda de oro puro tendrá un valor nominal de 25.00 pesos, 0.999 mínimo de oro puro, diámetro de 23 mm; y un peso de 7.776 gramos; la de plata pura tendrá un valor nominal de 10.00 pesos, diámetro de 40 mm; un peso de una onza troy de plata pura; y la moneda bimetálica tendrá un valor nominal de $20.00, un diámetro de 30.0 mm; y la cual estará constituida en su parte central de una aleación de cobre, níquel y zinc; y un anillo compuesto de aleación de bronce-aluminio.

Se detalla que el diseño de las tres monedas será determinado por el Banco de México, pero que tendrán que relacionarse con la Copa del Mundo.

"Las monedas conmemorativas a que se refiere el presente Decreto podrán empezar a acuñarse a partir de los treinta días naturales posteriores a la fecha en que se determinen los diseños, conforme a lo señalado en el Segundo Transitorio de este Decreto".

Se indica que corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran a los diseños aprobados por el Banco de México, los cuales deberán ser acordes con las características esenciales de los motivos de las monedas conmemorativas señaladas en el decreto.

El pasado 17 de febrero, el pleno del Senado aprobó el dictamen que autoriza al Banco de México acuñar tres monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial que contendrán símbolos mayas y aztecas, además de la justa mundialista.

El dictamen se aprobó por unanimidad con 94 votos la solicitud realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que de inmediato se inicien la labor para acuñar las monedas.