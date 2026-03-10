A menos de 100 días para que arranque la Copa del Mundo, una de las incógnita más grandes de la Selección Mexicana la lesión de Santiago Giménez, que no le ha permitido jugar en este 2026.

Sin embargo, recientemente, Christian 'El Chaco' Giménez, reveló detalles sobre el avance de su hijo, y le dio buenas noticias a Javier Aguirre con una posible fecha de regreso.

Santiago Giménez debutó con el Milan

¿Qué dijo el Chaco Giménez sobre Santiago Giménez?

Previo a su partido en la Kings League con el 'Peluche Caligari', el exjugador de Cruz Azul reveló que su hijo, regresará a entrenar con el Ac Milán la próxima semana (12 de marzo).

“Va bien, va muy bien. La siguiente semana ya empieza a entrenar con el grupo, hoy Milán ganó el clásico. A pesar de que achicó la distancia, queda una etapa me parece que queda una etapa me parece que de 10, 11 partidos, y la mayor cantidad de encuentros que pueda jugar, mucho mejor”, soltó.

Y por supuesto, también aprovechó para elogiar a su hijo: -“Si, obviamente que sí, siempre cuando tienes un delantero como Santi, a todos los técnicos les gusta que esté en condiciones para formar parte, pero bueno, al final él va a regresar las siguientes semanas y va a estar a disposición”, concluyó.