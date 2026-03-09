Julián Quiñones vive uno de los mejores momentos de su carrera en la Saudi Pro League con el Al-Qadisiyah. El delantero nacionalizado mexicano es uno de los máximos goleadores de la liga, y pelea con Cristiano Ronaldo.

Y mientras busca un lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial de 2026, se reveló el salario que percibe en Medio Oriente, y se comparó con que solía ganar cuando era parte de las Águilas del América.

Luego de dos torneos y tres títulos, Julián Quiñones dejará al América para irse a Arabia Saudita. Foto: Imago7

¿Cuánto gana Julián Quiñones en Arabia?

De acuerdo con información de TV Azteca, el delantero percibía al rededor de 6 millones de pesos 3,8 millones de dólares anuales cuando jugaba en la Liga MX, lo que equivale a 67,659,380.00 pesos mexicanos.

Sin embargo, hoy en día, el goleador de la liga árabe goza de un sueldo de 80 millones de pesos al año, es decir, unos 4,5 millones de dólares.

Quiñones es uno de los futbolistas mexicanos más valorados a nivel mundial. Aún cuenta con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028 y, según la plataforma especializada en valores de mercado, Transfermarkt, su valor ronda los 12 millones de euros.