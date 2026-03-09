El 19 de abril será el día en el que el Estadio Banorte vea a leyendas del futbol mundial jugar en su césped, frente a cientos de aficionados mexicanos.

México y Brasil tendrán un choque de leyendas, como antesala de la Copa del Mundo de 2026. Y ahora, a poco más de un mes del evento, se han confirmado ya a más exjugadores icónicos, y poco a poco las plantillas van tomando forma.

Una vista desde las alturas del Estadio Azteca. FOTO: Paola Reyes | EL UNIVERSAL

¿Quiénes jugarán el partido de leyendas entre México y Brasil?

Por Brasil, están confirmados por ahora Kaká, Adriano, Ronaldinho, Marcelo y Edmílson para conformar un plantel que combina talento, espectáculo y carisma; y que, sin duda, devolverá a la cancha esa esencia del fútbol brasileño que conquistó al mundo.

Del lado mexicano, la convocatoria se compone por Jared Borgetti, Miguel Layún, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Pável Pardo, un equipo que conecta distintas generaciones del futbol nacional y que promete encender recuerdos de goles, partidos históricos y momentos que unieron a todo un país.

Por parte del Tri, se ha confirmado la participación del mediocampista Braulio Luna, así como de Oribe “Cepillo” Peralta, quien marcó el gol del triunfo frente a Brasil y le daría a México la medalla de oro en Londres 2012.

Oribe Peralta recordó el oro que consiguieron en Londres 2012. Foto: @OribePeralta.

Para las leyendas sudamericanas se anunciaron dos referentes: Lúcio, campeón del mundo en 2002 y Maicon, lateral derecho que brilló en clubes europeos y en la selección brasileña.

Se tiene previsto que el partido albergue una cifra cerca a los 65 mil asistentes, mientras que 36 figuras legendarias (18 por país), den un espectáculo que apelará a la nostalgia para muchos de los espectadores.