Parece ser que la novela de Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana finalmente ha llegado a su fin. El exjugador del América que se naturalizó, tendría su primer llamado con el Tri en este mismo mes.

La escuadra de Javier Aguirre se medirá (muy posiblemente con Fidalgo) a sus similares de Portugal en el estadio Banorte el 28 de marzo, y a Bélgica, en el Soldier Field de Chicago, tres días después.

¿Cuántos partidos le restan al equipo de Javier Aguirre antes del Mundial 2026? FOTO: Imago7

De acuerdo con información del periodista de TV Azteca David Medrano, la Dirección de Selecciones Nacionales ya se ha puesto en contacto con el Real Betis, para que les 'aparten' a Fidalgo para el próximo parón de selecciones.

El tema del mediocampista y su posible llamado al conjunto nacional fue toda una controversia por su salida del América. Sin embargo, desde que milita en la liga de España, Fidalgo ha dejado en claro que se siente un mexicano más, y que le gustaría vestir los colores y, eventualmente, asistir a la Copa del Mundo de 2026.

Álvaro Fidalgo vive su debut vs el Atlético de Madrid / Foto: EFE

¿A qué hora juega México contra Portugal y Bélgica?

El primer duelo ante los lusos, que muy probablemente no cuenten con Cristiano Ronaldo, y que será la reinauguración del estadio Banorte, está pactado para arrancar a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

Por otra parte, el compromiso contra Bélgica está programado para el 31 de marzo, también a las 7:00 pm, horario de la CDMX.