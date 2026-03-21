Sudáfrica afirmó que “está lista” para apoyar a Senegal a recuperar su título de la Copa Africana de Naciones 2025 y brindar asistencia legal, según confirmó el ministro sudafricano de Deportes, Artes y Cultura, Gayton Mckenzie.

“No debemos andarnos con rodeos. Senegal es el campeón africano porque los partidos de fútbol no se ganan en la sala de juntas. Estaremos al lado de Senegal y los ayudaremos, tenemos abogados de primer nivel en este país que colaborarán”, aseguró Mckenzie en diálogo con el programa Morning Live de SABC News.

McKenzie añadió este viernes que no permitirán que Marruecos continúe intimidando al fútbol africano y a las otras 53 asociaciones miembros de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Las declaraciones del ministro se produjeron en respuesta a la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que despojó a Senegal de su título de la AFCON, revirtiendo la victoria de los "Leones de la Teranga" por 1-0 sobre Marruecos en la prórroga de la final disputada en Rabat, el 18 de enero pasado.

Lee también Israel recibe multa por parte de la FIFA por discriminación

Senegal y Marruecos en conflicto, durante la final de la Copa Africana de Naciones - Foto: AP

Apelación consideró 'incomparecencia' el amago de retirada de los jugadores senegaleses después de que el árbitro señalase un penalti en contra en el último minuto del partido, con 0-0 en el marcador.

La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) indicó que interpondrá un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), contra la CAF después de que la entidad anunciara el martes pasado que anuló el triunfo del seleccionado senegalés.

Por otra parte, McKenzie también reiteró que están listos para albergar la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 (WAFCON), después de que la CAF se viera obligada a reprogramarla, ya que Marruecos dijo que no está listo para albergarla este mes.

Sudáfrica es uno de los países a los que la CAF se acercó para intervenir y organizar el torneo, que también servirá como clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA el próximo año en Brasil.

Lee también Thibaut Courtois se pierde el amistoso México vs Bélgica por lesión muscular

Futbolistas de Senegal y Marruecos en conflicto, durante la final de la Copa Africana de Naciones- Foto: AP

“En lo que respecta a la WAFCON, tenemos que ser honestos, ¿por qué tratan a las mujeres de esa manera? Nunca harían eso con el fútbol masculino, entonces, ¿por qué las mujeres no saben qué está pasando un mes antes de que comience el torneo?”, expresó el ministro.

“No seremos rehenes de Marruecos. Sudáfrica tiene mucho más que Marruecos, somos un país más grande con una economía más grande y estadios más grandes, así que digo que estamos listos para organizar la WAFCON”, concluyó.