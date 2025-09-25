Maple, Zayu y Clutch se unirán al listado histórico de las mascotas que han representado las Copas del Mundo, empezando por el león Word Cup Willie de Inglaterra 1966, hasta la kufiyya La'eeb de Qatar 2022.

La presentación de los personajes que acompañarán a Canadá, México y Estados Unidos trajo a la memoria el resto de las figuras que han conformado cada uno de los capítulos mundialistas.

A continuación, te dejamos todas las mascotas oficiales en la historia de la Copa del Mundo.

Éstas son todas las mascotas en la historia de la Copa del Mundo

World Cup Willie, Inglaterra 1966 - Foto: FIFA

Tip y Tap, Alemania 1974 - Foto: FIFA

Ciao, Italia 1990 - Foto: FIFA

Footix, Francia 1998 - Foto: FIFA

Ato, Kaz y Nik, Corea/Japón 2002 - Foto: FIFA

Zakumi, Sudáfrica 2010 - Foto: FIFA

La'eeb, Qatar 2022 - Foto: FIFA