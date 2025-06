Hugo Sánchez jamás terminó de rendir como se esperaba para la Selección Mexicana, eso no es ninguna novedad. Mientras que en Europa era un goleador de élite, nunca pudo trasladar ese nivel a las competencias internacionales con su país.

Incluso, en más de una ocasión, ha mostrado su descontento por no haber logrado cosas grandes para su país. Aunque algunos lo toman como excusa, debido a la personalidad que tiene el exjugador del Real Madrid.

Como la vez que contó con Fernando Palomo, en el podcast 'Nos ponemos las pilas', que él sentía que la sanción que tuvo México para el Mundial de Italia 1990, evitó que pudiera demostrar su mejor versión con el cuadro Tricolor.

Hugo Sánchez con la Selección Mexicana Foto: Especial

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre su posible participación con México en la Copa del Mundo del 90'?

"Lamentablemente con la Selección Nacional no pudimos conseguir los resultados esperados. En 1986 tuvimos una oportunidad, pero Alemania nos eliminó por penales", dijo Hugo.

"En 1990 teníamos un equipo con mucho talento y estaba convencido que el de Italia podría ser mi mejor Mundial y el de toda esa generación, pero sucedió lo de los Cachirules. Y en 1994 ya no quería jugar el Mundial pero me convenció Miguel Mejía Barón, aunque había gente que me quería fuera de la Copa del Mundo", confesó para el periodista argentino.

Luis García y Hugo Sánchez eran dos de los delanteros con los que contaba la Selección Mexicana en Estados Unidos 94. Foto: Especial

Aquel problema de los Cachirules fue una investigación que reveló la falsificación de documentos en la que había incurrido la Selección Mexicana sub-20, en un torneo Premundial en Guatemala 1988.

El castigo inicial fue que México quedara fuera del Mundial juvenil. Pero todo estalló cuando la Federación Mexicana fue a apelar la sanción con la FIFA y el plan les salió al revés. Pues el organismo decidió que también se expulsaría a la Selección Mayor de Italia 1990.

