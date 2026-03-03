Exactamente en 100 días, el balón estará rodando en la Copa del Mundo de 2026; siendo México el que tendrá el partido inaugural.

Por tercera ocasión en la historia, nuestro país y el estadio Azteca, que pasará a llamarse estadio Ciudad de México en la justa mundialista, tendrán la fortuna de organizar el primer juego del torneo más importante de la FIFA.

El jueves 11 de junio la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el Coloso de Santa Úrsula y estarán repitiendo la inauguración de Sudáfrica 2010.

En aquel partido, el Tri y los Fabana Fabana empataron (1-1) en el Soccer City de Johannesburgo; se espera que este rencuentro también sea cerrado.

Lee también Christian Martinoli y Luis García destapan a sus dos primeros refuerzos para el Mundial 2026

Las expectativas sobre la inauguración del Mundial de Norteamérica 2026 son altas, sobre todo por saber qué cambios habrá, respecto a las ediciones de 1970 y 1986.

¿Cómo fue la inauguración del Mundial de México 1970 en el Estadio Azteca?

La inauguración de la Copa del Mundo de México 1970 se realizó el domingo 31 de mayo en el Estadio Azteca, ante casi 110,000 aficionados presentes.

La Selección Mexicana se enfrentó a la Unión Soviética, en un partido que terminó sin anotaciones (0-0).

Lee también Selección Mexicana: Los principales retos de Javier Aguirre a 100 días del juego contra Sudáfrica

Aunque, el encuentro quedó marcado como el primero de un Mundial en el que se mostró una tarjeta amarilla y en el que se realizó un cambio táctico.

Antes, las tarjetas no existían y las sustituciones únicamente eran permitidas si un jugador se lesionaba.

Cabe resaltar que la inauguración de la primera justa mundialista en nuestro país estuvo a cargo del presidente en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz.

Una de las anécdotas es que el máximo mandatario mexicano fue abucheado por las personas presentes en el estadio Azteca.

Dicha Copa del Mundo, fue la primera que se transmitió por televisión a color, por lo que también quedó marcada por eso.

El evento contó con la presencia un desfile de cadetes, de 17 actos simbólicos de nuestro país y una liberación de globos.

¿Cómo fue la inauguración del Mundial de México 1986 en el Estadio Azteca?

La inauguración de la Copa del Mundo de México 1986 se celebró el sábado 31 de mayo de 1986 y contó con la presencia de 100, 000 espectadores.

El evento tuvo una presentación de danzas folclóricas para mostrar la cultura de nuestro país y estuvo pensado para la transmisión en televisión.

Al igual que, en 1970, el presidente mexicano inauguró el Mundial; Miguel de la Madrid recibió un fuerte abucheo, como Gustavo Díaz Ordaz.

A diferencia de la edición anterior celebrada en México, el Tricolor no disputó el primer partido.

Italia y Bulgaria empataron (1-1) en el juego inaugural; la Selección Mexicana hizo su debut hasta el 3 de junio, con su victoria (1-2) sobre Bélgica.