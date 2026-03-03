A 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el panorama de la Selección Mexicana luce lleno de incertidumbre. Más allá de las tres victorias que suman en fila, el reto de Javier Aguirre parece mayor.

El Vasco advirtió que para la Fecha FIFA de marzo, la primera del año, ya tendría su lista final casi definida; sin embargo, las lesiones han trabado su armado rumo al Mundial.

México enfrentará a Portugal (28 de marzo) en el Estadio Azteca y a Bélgica (31 de marzo) en Chicago, dos de los cinco partidos que le restan antes de su debut el próximo 11 de junio contra Sudáfrica.

México vs Portugal Foto: Especial

¿Cuáles son los principales retos del Vasco Aguirre rumbo a la Copa del Mundo?

Para Javier Aguirre hay asuntos relevantes que debe aterrizar a 100 días del inicio de la gran justa mundialista Norteamérica 2026.

El principal, por ahora, es esperar a los lesionados para saber si estarán en tiempo y forma antes del Mundial. Entre los nombres que destacan de la ya larga lista son: Gilberto Mora, Santiago Giménez, Alexis Vega, Edson Álvarez y Rodrigo Huescas.

Otra situación es la de Álvaro Fidalgo. El naturalizado mexicano destaca en el Real Betis y su llamado para la convocatoria de marzo luce inminente. Decidir si está o no es tema únicamente de Javier Aguirre.

La portería. Luis Ángel Malagón parece perder terreno en el arco de la Selección Mexicana; sin embargo, hay nombres como Raúl ‘Tala’ Rangel y Guillermo Ochoa quienes apuntan a la titularidad el próximo 11 de junio.

La lateral derecha. Con la lesión de Rodrigo Huescas esa posición parece no estar definida. Han pasado nombres como Israel Reyes, Richard Ledezma, Julián Araujo, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, y ninguno parece afianzarse al 100 en esa zona.