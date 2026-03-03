Con 100 días restantes para que arranque la Copa del Mundo, las expectativas del torneo están cada vez más altas, y aunque aún hay países con posibilidades de clasificar, ya hay 42 selecciones con el boleto asegurado.

Dentro de esas selecciones clasificadas, destacan estrellas mundiales que se robarán los reflectores durante la fase de grupos y algunos otros que incluso se perfilan como candidatos para consagrarse en el Mundial de Norteamérica.

Se trata de los mejores jugadores en los mejores equipos del globo, algunos veteranos, o algunos jugadores más jóvenes que han demostrado tener en sus manos el futuro del futbol.

LAS FIGURAS A SEGUIR EN EL MUNDIAL 2026

Lionel Messi (Argentina): el astro argentino y campeón vigente jugará su sexta Copa del mundo con 39 años. Desde luego, los reflectores estarán puestos sobre él por ver si puede defender la corona y darle un bicampeonato a la albiceleste.

Cristiano Ronaldo (Portugal): el 'Bicho' también jugará su sexta Copa del Mundo, él con 41 años. Buscará consagrarse por primera vez con una generación que está mejor que nunca.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales

Lamine Yamal (España): la joven estrella del Barcelona ya conquistó una Eurocopa con España, ahora estará bajo los reflectores del mundo entero por ver si los puede llevar a ganar el trofeo más preciado de todos.

Kylian Mabppé (Francia): el '10' del Real Madrid podría convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales . Actualmente tiene 12 dianas, el récord es 16.

Jude Bellingham (Inglaterra): el mediocampista ha tenido un bajón de rendimiento en clubes, pero deberá destacar con los' Leones' acompañado de un equipo que es candidato.

Vinicius Jr (Brasil): otro delantero merengue, es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, y su país necesita una buena versión para retomar su grandeza.

Vinicius se mostró optimista sobre el futuro. Fuente: Inatagram @vinijr

Ousmane Dembelé (Francia): el actual ganador del Balón de Oro tiene la responsabilidad de demostrar que puede guiar a su país en escenarios gigantescos.

Cole Palmer (Inglaterra): la selección inglesa tiene una de las mejores generaciones de su historia lista para brillar en México, Estados Unidos y Canadá. En la estrella del Chelsea, y en Bellingham, recaen sus ilusiones de ganar su segunda estrella mundial.

Erling Haaland (Noruega): el 'Androide' fue el máximo responsable de que Noruega vuelva a un Mundial después de 27 años. Con 16 goles en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el delantero del Manchester City será una de las figuras a seguir.

Pedri (España): uno de los mejores mediocampistas del deporte en la actualidad, el juego de 'La Roja' está en sus pies, sumado a que defienden el título de "mejor selección de Europa".