La Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina. La FIFA dio a conocer el póster oficial del de Estados Unidos, México y Canadá, el cual demuestra la colaboración de los tres países, con representaciones puntuales de los mismos.

La pieza de arte fue realizada en conjunto también por el tridente de anfitriones: Carson Ting de Canadá, Minerva GM de México y Hank Willis Thomas de Estados Unidos.

Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial 2026. FOTO: FIFA
¿Cómo es el póster del Mundial 2026?

Al igual que con las mascotas, decidieron mezclar colores, tradiciones y símbolos, con el rojo de Canadá, el verde de México y el azul de Estados Unidos.

Por nuestro país, se puede observar a un par de personas, lo que muestra la unión del pueblo: uno con una máscara de luchador, uno con sombrero de charro, otro con una trompeta, con una maraca, y un águila en la esquina superior derecha.

Para representar a las Barras y las Estrellas, el póster muestra justo eso. Una serie de estrellas y barras con los colores azul, blanco y rojo, los más simbólicos del patriotismo estadounidense.

Finalmente, del país de la hoja de maple, se aprecia: un cardenal, un cisne, un pino con una mano con un reloj con el año 1867 (que fue el año cuando se fundó oficialmente como nación), un oso, un conejo, un alce, y un '2026' del lado izquierdo superior.

Todo esto, con una silueta blanca en medio que cruza los tres países, que es un jugador a punto de golpear un balón. Su pierna izquierda es México, su muslo es el mapa de USA, y el torso es Canadá.

