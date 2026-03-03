Los conflictos bélicos que invaden Medio Oriente han repercutido en diversos aspectos. Recientemente se informó que Irán bombardeó la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, lo que provocó que miles de personas huyeran del país, incluido Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con información del medio británico 'The Sun', el jugador del Al-Nassr, habría tomado su avión privado, y escapado con toda su familia, en vuelo de seis horas que aterrizó en Madrid.

Cristiano Ronaldo en reclamo, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: AP

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo?

Asimismo, medios internacionales también han informado que, la madrugada del 3 de marzo (tiempo de México), dos ‘naves no tripulados’ / drones, tuvieron como objetivo el bombardear la embajada de Estados Unidos en Riad.

El conjunto de ataques, habrían provocado que el astro portugués decidiera priorizar la salud de su familia. Además de que no tiene compromisos con su equipo actual, ya que se ha suspendido la Liga de Arabia.

🚨🚨| BREAKING: Cristiano Ronaldo’s £61m private Bombardier Global Express jet departed Saudi Arabia overnight as bombs struck the US embassy in Riyadh.



Flight tracking shows the near seven hour trip ended in Madrid.



[@TheSun] pic.twitter.com/q5b5TOFggu — CentreGoals. (@centregoals) March 3, 2026

El mismo medio inglés ‘The Sun’, dice que CR7, sus hijos, y su esposa, Georgina Rodríguez, salieron de Arabia en su jet, valuado en 61 millones de dólares, aproximadamente a las 20:00 horas, y aterrizado en la capital de España alrededor de las 2:00 hrs (tiempo local).