A solo 100 días del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cuenta regresiva acelera y con ella crece la expectativa por el desfile de figuras que harán del torneo uno de los más espectaculares de la historia.

Mientras las selecciones afinan los últimos detalles, las televisoras también comienzan a mover sus piezas para conquistar a una audiencia que promete ser multimillonaria. En ese escenario, TV Azteca se adelantó al anunciar un par de sorpresas que formarán parte de su oferta rumbo al certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, una estrategia con la que busca colocarse nuevamente en el centro de la conversación futbolera.

Con el respaldo de Christian Martinoli y Luis García, los comentaristas estelares, se presentó a dos hombres de gran experiencia en la televisión mexicana, quienes se sumarán al equipo durante la cobertura.

Se trata de los Mascabrothers, Freddy y Germán Ortega, quienes, con su particular estilo, tendrán la misión de llevar risas a los hogares mexicanos. Ambos recibieron la bienvenida por parte del equipo en la más reciente emisión de Ventaneando.

Además, todo apunta a que el equipo de TV Azteca seguirá incorporando nuevos nombres en los próximos días, reforzando una mesa de análisis que ya presume figuras de talla mundial como Iker Casillas y Jorge Valdano.

Ambos se han convertido en piezas clave para elevar la profundidad de las discusiones futbolísticas del canal, y su presencia abre la puerta para que la televisora continúe apostando por voces de prestigio que fortalezcan su cobertura rumbo a la Copa del Mundo.