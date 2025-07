Diego Armando Maradona siempre manifestó su cariño por Italia, país en el que vivió mucho tiempo. No es para menos, fue en la Serie A donde se convirtió en la máxima figura del Napoli.

Es por ese motivo que el Pelusa sintió que el Mundial de 1990 lo estaba disputando en casa. Al menos así fue hasta las Semifinales, donde es relación se rompió cuando se topó a los anfitriones.

¿Por qué Maradona insultó a los italianos?

Argentina, de la mano de Diego Armando Maradona y con la base de los jugadores que se coronaron en México 86, buscaron refrendar su título el Mundial de Italia 90, donde sufrieron de más para meterse a instancias finales.

En Octavos de Final no la tuvieron nada sencillo, ya que se enfrentaron a Brasil, que en un duro partido eliminaron por un solitario gol de Claudio Caniggia. Yugoslavia sería el siguiente rival, al que forzaron hasta los penaltis y echaron del torneo.

La Semifinal era el partido más atractivo quizás del todo el campeonato. Maradona se enfrentaría a Italia en la Semifinal, donde por 90 minutos ambos se olvidarían del cariño mutuo que se supone se guardaban.

Maradona lanzó varios insultos a los italianos por rechiflar el himno de Argentina en la Semifinal del Mundial del 90. Foto: Especial

Todo se fue por la borda en la ceremonia de los himnos nacionales. En Estadio San Paolo, cada del ‘10’ argentino en Napoli lo esperaba, pero el recibimiento fue más que hostil.

Mientras se escuchaba el himno de los argentinos, los 55 mil espectadores estuvieron chiflando y lanzando insultos. Eso lo vio Maradona como una auténtica traición y comenzó a lanzar varias injurias a los que se supone eran sus fanáticos.

“Cuando salimos sentí una silbatina como pocas veces en mi carrera. Nos reventaban los oídos, pero a mí no se movía un pelo, al contrario: me daba más fuerza. Durante el himno, que casi no se escuchó por el abucheo de los italianos, traté de mantener la frente bien arriba y recorría la gente con la mirada”, dijo Maradona.

La venganza la consumó el Diego, debido a que el partido se tuvo que definir desde los once pasos, donde Sergio Goycochea se convirtió en el héroe de la Albiceleste al detener dos penaltis a los italianos.