Jugar un Mundial sin duda debe de ser el máximo anhelo de todo futbolista profesional. A menos de un año de que arranque la competencia del próximo año, comienzan las apuestas sobre quién será la figura de torneo más importante de la FIFA.

Sin embargo, pese a que la gran mayoría de las estrellas serán parte de la competencia, habrá otras que se queden con las ganas, ya que sus respectivas selecciones no clasificarán. A lo largo de la historia, son varios los ejemplos de crack que no alcanzaron a disputar una Copa del Mundo.

¿Qué figuras se han quedado sin Mundial?

Desde la creación del Mundial en 1930 muchos han sido los jugadores que tuvieron el privilegio de bordar su nombre con letras de oro en la historia del máximo campeonato de naciones de futbol.

La otra cara de la monera remarca que varios futbolistas, algunos considerados como leyendas, no tuvieron ese privilegio, dejando en el aire ¿Qué hubiera pasado si jugaban una Copa del Mundo?

Alfredo di Stefano es uno de los nombres más reconocidos en el futbol. Leyenda del Real Madrid que logró ganar cinco Champions League y fue una de las principales figuras de Argentina.

Debido a los conflictos bélicos que se vivieron en el mundo por esas épocas, no pudo encarar un Mundial. Cuando pudo hacerlo (1950 y 1954), la federación argentina decidió no tener representativo por temas extra cancha.

Luis 'Pirata' Fuente fue brillante futbolista mexicano que se quedó sin jugar un Mundial. Foto: Especial

Posteriormente, comenzó su nacionalización como español, pero para 1958 el papeleó no alcanzó a completarse y FIFA no lo dejó jugar. Para 1962, estaba todo listo, aunque lamentablemente una lesión previa al arranque lo marginó de la actividad. Acompañó al equipo, pero no disputó un solo minuto y todos que quedaron con las ganas de ver un Pelé contra Di Stefano.

El llamado ‘Quinto Beatle’ fue genio dentro y fuera de la cancha. George Best se convirtió en la figura del Manchester United, equipo donde brilló y se convirtió en el referente de club.

Con Irlanda del Norte, pese a sus esfuerzos, jamás pudo llevar a la selección a una Copa del Mundo. Se retiró de la escuadra nacional en los 80 y justamente en ese lapso su combinado clasificó a España 1982. Pese a que regreso y a encarar amistosos, su entrenador lo borró en la lista final.

Ryan Giggs es un caso similar al de Best. Con un seleccionado muy discreto estuvo lejos de llegar a la máxima justa del futbol. Pese a que Inglaterra quiso nacionalizarlo, se negó por amor a Gales.

George Weah salió de República de Liberia para brillar con el Milan, donde se convirtió en el único africano que ha levantado el Balón de Oro. Se quedó con las ganas de jugar un Mundial, pero sí logró ser presidente de su país.

En México uno de los casos más recordaros es el de Luis 'Pirata' Fuente. El Tricolor perdió ante Estados Unidos el repechaje y fue eliminado de Italia 1934. Para Brasil 1950 la edad ya no le dio.