Es sabido que Javier “Chicharito” Hernández es el máximo goleador de la Selección Mexicana. No solo en un término general, sino también en la historia de los Mundiales: cuatro anotaciones lo colocan como el futbolista que más “alegrías” le ha dado al combinado nacional, junto con el histórico Luis “El Matador” Hernández.
Por debajo de ellos, se encuentran Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez y Jared Borgetti. Éstas son sus cifras:
Los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales
- “Chicharito” Hernández
Anotó cuatro goles en tres ediciones de las Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.
- “El Matador” Hernández
Anotó cuatro goles en una sola edición del Mundial: Francia 1998.
- Cuauhtémoc Blanco
Anotó tres goles en tres ediciones del Mundial: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.
- Rafael Márquez
Anotó tres goles en tres ediciones del Mundial: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
- Jared Borgetti
Anotó dos goles en dos ediciones del Mundial: Alemania 2006 y Corea-Japón 2002.
Otros jugadores que también sellaron dos goles con la Selección Mexicana son Manuel Rosas, Javier Valdivia, Fernando Quirarte, Luis García, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe y Omar Bravo.