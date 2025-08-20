Es sabido que Javier ChicharitoHernández es el máximo goleador de la . No solo en un término general, sino también en la historia de los Mundiales: cuatro anotaciones lo colocan como el futbolista que más “alegrías” le ha dado al combinado nacional, junto con el histórico LuisEl MatadorHernández.

Por debajo de ellos, se encuentran Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez y Jared Borgetti. Éstas son sus cifras:

Lee también

Los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales

  • ChicharitoHernández

Anotó cuatro goles en tres ediciones de las Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Chicharito Hernández no es convocado a la Selección Mexicana desde 2019. Foto: Especial
Chicharito Hernández no es convocado a la Selección Mexicana desde 2019. Foto: Especial
  • El MatadorHernández

Anotó cuatro goles en una sola edición del Mundial: Francia 1998.

Matador Hernández fue la gran figura de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98. Foto: AFP
Matador Hernández fue la gran figura de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98. Foto: AFP
  • Cuauhtémoc Blanco

Anotó tres goles en tres ediciones del Mundial: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana Foto: @fifacom_es
Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana Foto: @fifacom_es
  • Rafael Márquez

Anotó tres goles en tres ediciones del Mundial: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Rafael Márquez con la Selección de México Foto: Especial
Rafael Márquez con la Selección de México Foto: Especial
  • Jared Borgetti

Anotó dos goles en dos ediciones del Mundial: Alemania 2006 y Corea-Japón 2002.

Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti fueron alguno de los líderes de aquella selección que representó a México en la Copa Mundial de 2002. FOTO: Captura
Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti fueron alguno de los líderes de aquella selección que representó a México en la Copa Mundial de 2002. FOTO: Captura

Otros jugadores que también sellaron dos goles con la Selección Mexicana son Manuel Rosas, Javier Valdivia, Fernando Quirarte, Luis García, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe y Omar Bravo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Dibu Martínez se burló de México y aseguró que le ganarían fácil en el Mundial de Qatar 2022

Anécdotas Mundialistas

Dibu Martínez se burló de México y aseguró que le ganarían fácil en el Mundial de Qatar 2022
Gignac tuvo increíble reacción cuando le dijeron que jugaría contra México en Sudáfrica 2010

Anécdotas Mundialistas

Gignac tuvo increíble reacción cuando le dijeron que jugaría contra México en Sudáfrica 2010

Comentarios