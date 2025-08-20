Es sabido que Javier “Chicharito” Hernández es el máximo goleador de la Selección Mexicana. No solo en un término general, sino también en la historia de los Mundiales: cuatro anotaciones lo colocan como el futbolista que más “alegrías” le ha dado al combinado nacional, junto con el histórico Luis “El Matador” Hernández.

Por debajo de ellos, se encuentran Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez y Jared Borgetti. Éstas son sus cifras:

Lee también ¿Cuál es la edición de la Copa del Mundo en donde más goles anotó México?

Los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales

“Chicharito” Hernández

Anotó cuatro goles en tres ediciones de las Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Chicharito Hernández no es convocado a la Selección Mexicana desde 2019. Foto: Especial

“El Matador” Hernández

Anotó cuatro goles en una sola edición del Mundial: Francia 1998.

Matador Hernández fue la gran figura de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98. Foto: AFP

Cuauhtémoc Blanco

Anotó tres goles en tres ediciones del Mundial: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana Foto: @fifacom_es

Rafael Márquez

Anotó tres goles en tres ediciones del Mundial: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Rafael Márquez con la Selección de México Foto: Especial

Jared Borgetti

Anotó dos goles en dos ediciones del Mundial: Alemania 2006 y Corea-Japón 2002.

Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti fueron alguno de los líderes de aquella selección que representó a México en la Copa Mundial de 2002. FOTO: Captura

Otros jugadores que también sellaron dos goles con la Selección Mexicana son Manuel Rosas, Javier Valdivia, Fernando Quirarte, Luis García, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe y Omar Bravo.