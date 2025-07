Cada cuatro años pasa lo mismo. El técnico de la Selección Mexicana suelta la lista mundialista y, como si fuera tradición, hay gritos, memes, pleitos en redes y discusiones que se extienden en todo el ambiente deportivo del país.

Aquí dejaremos un repaso por los convocados más polémicos en la historia de la Selección Mexicana en estos torneos internacionales. Ya sea por malos rendimientos, 'homenajes' a leyendas con edad avanzada, y promesas que se quedaron en la orilla.

Polémicas convocatorias de México en los Mundiales

• Alberto García Aspe y Luis Hernández (Corea‑Japón ‘02): Ambos llegaron con 35 años y fuera de ritmo. ¿Se lo ganaron? Probablemente no. ¿Fueron por nostalgia? Probablemente sí. A muchos fanáticos les sonó a 'último baile'.

• Rogelio Funes Mori (Qatar ‘22): Llegó con apenas 7 partidos en el semestre y aún así lo llevaron. El problema aumentó cuando se quedó fuera Santiago Giménez, goleador joven y en mejor momento, por culpa de Rogelio.

Luis Hernández 'El Matador' con la Selección Mexicana y Rogelio Funes Mori con Pumas / FOTOS: Especial e Imago7

• Guillermo Franco (2006 y 2010): El 'Guille' jugó dos Mundiales sin marcar ni un gol. Fue titular, naturalizado, y dejó fuera a delanteros en mejor forma.

• Adolfo 'Bofo' Bautista (Sudáfrica ‘10): No estaba ni cerca de su mejor versión y aún así arrancó de titular contra Argentina en octavos. A nadie le sorprendió que durara 45 minutos. Eso sí, su inclusión sigue siendo un misterio.

• Rafael “Chiquis” García (Alemania ‘06): El yerno de La Volpe. Su inclusión causó tanto ruido como la ausencia de figuras como Cuauhtémoc Blanco o el 'Moncho' Morales. Cero justificación deportiva.

La Volpe fue criticado por no llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de Alemania 2006 y sí contemplar a su yerno Chiquis García. Foto: Imago7

• Luis 'Cadáver' Valdez (USA ‘94): Estuvo dos años sin selección y de repente apareció como titular contra Noruega. Bora Milutinovic lo rescató y le dio minutos sin haber hecho mucho mérito.

• Roberto Alvarado (Qatar ‘22): No era ni titular fijo en Chivas, pero lo metieron por su lectura de juego'. En redes sociales, muchos no entendieron cómo fue él y no Diego Laínez, que en ese entonces, tenía mejor actualidad.

Roberto "Piojo" Alvarado en entrenamiento con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

